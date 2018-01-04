إيفانكا تفضح سر تسريحة ترامب

يعود الشكل غير الطبيعي لتسريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعرضه سابقا لعملية زرع الشعر. أعلن ذلك الصحفي مايكل وولف، نقلا عن نجلة الرئيس الأمريكي الحالي إيفانكا.

جاء ذلك في كتاب وولف "النار والغضب: بيت ترامب الأبيض من الداخل" الذي نشرت صحيفة The New York Post مقتطفات منه.

وقال وولف:" كثيرا ما أخبرت صديقاتها بالجانب الفني للقضية. وذكرت أن زراعة الشعر تمت على رأس أصلع بشكل تام، وانتشر الشعر المجعد في الغرة وعلى الجانبين".

ويؤكد وولف أن الشعر على رأس دونالد ترامب موجه من كل الجهات بشكل يسمح له بالتجمع في الوسط، وبعد ذلك جرى تسريحه وتثبيته بالجيل الهلامي".

وأضاف وولف القول: "أما بالنسبة للون، فلطالما سردت ابنته قصة طريفة حول ذلك. سبب هذا اللون يكمن في مادة Just for Men التي كلما بقيت فترة أطول على الشعر بات لونه غامقا أكثر. وبسبب عدم صبر ترامب حصل على هذا اللون الأشقر البرتقالي".

إقرأ المزيد

ولاحظت الصحيفة أن عملية مكافحة الصلع التي لجأ إليها ترامب تفترض إزالة القسم الذي أصابه الصلع من فروة الرأس، وشد الأماكن القريبة الغزيرة بالشعر إلى هناك.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين