معارضو "بريكست" يسيّرون حافلة حمراء دعاية لحملتهم

سيّر ناشطون بريطانيون مؤيدون لأوروبا حافلة حمراء للتحذير من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي، ردا على حملة مشابهة نظمها مؤيدو الانفصال أثناء الاستفتاء على "بريكست".

وعرضت الحافلة في إطار حملة جديدة لأنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تحت شعار "هل يستحق بريكست كل ذلك؟"، وكتب على جانبيها: "سيكلف بريكست ملياري جنيه أسبوعيا حسب دراسة للحكومة.. هل يستحق الأمر كل ذلك؟".

وانطلقت الحافلة من وستمينستر وسط لندن في جولة لثمانية أيام تتخللها 33 محطة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ويذكّر الشعار بآخر أطلق أثناء حملة الدعوة إلى الانفصال، وكان فحواه: "فلنقدم الـ350 مليون جنيه التي نسددها سنويا إلى الاتحاد الأوروبي إلى نظام الرعاية الصحي لدينا".

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وأبرز من رددوا شعار التأييد للانفصال، كان وزير الخارجية الحالي بوريس جونسون عشية استفتاء 23 يونيو/حزيران عام 2016.

وبدأت الحملة الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمبادرة أطلقتها جمعية "كامدن من أجل أوروبا" الأهلية الصغيرة في لندن لجمع الأموال، مؤكدة أن مبلغ الـ"ملياري جنيه" الذي يشير إليه أصحاب حملة التأييد للاتحاد الأوروبي، يستند إلى دراسة اقتصادية ترفض الحكومة البريطانية نشرها.

المصدر: أ ف ب