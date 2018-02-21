الاستخبارات الأمريكية: رغم التنافس نتعاون مع موسكو في مكافحة الإرهاب

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كويتس، إن بلاده تتعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب، رغم استمرار التنافس بين البلدين.

وذكر كويتس في رسالة موجهة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر: "يمكنكم التحلي بالهدوء، ما دامت الاستخبارات الأمريكية على اتصال مع نظيرتها الروسية حول مكافحة الإرهاب في العمل لضمان سلامة مواطنينا في جميع أنحاء العالم. نحن في أجهزة الاستخبارات الأمريكية ندرك أن روسيا لا تزال منافسا لبلادنا في العديد من المجالات بما في ذلك، بسبب الحملات الحالية الهادفة إلى زرع الفتنة وتقويض الإيمان بالمؤسسات الديمقراطية".

وأضاف كويتس "خلال الاتصالات مع الجانب الروسي، نحن لا نتجنب مناقشة المسائل الخلافية. وأود التأكيد على أن شركاءنا الروس على اطلاع كامل على وجهات نظرنا المتعلقة بنشاطاتهم غير المقبولة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016".

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وتأتي هذه الرسالة، بعد أن أعرب عضو الكونغرس تشاك شومر، في وقت سابق، عن قلقه بسبب زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إلى الولايات المتحدة في يناير الماضي لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي.

وقبل ذلك تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية، عن زيارة رئيس مديرية الاستخبارات العامة في الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوروبوف إلى واشنطن.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين