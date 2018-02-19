الناتو يتهم روسيا بإطلاق سباق التسلح النووي

اعتبر السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن تصميم روسيا وتطويرها صواريخ جديدة متوسطة المدى، يمكن أن يضع العالم على شفا جولة جديدة من سباق التسلح النووي.

وأضاف ينس ستولتنبرغ في حديث لـBild الألمانية، أن "روسيا تعمل على تحديث قواتها النووية، وتنفيذ المناورات بالأسلحة النووية ما يهدد بإطلاق العنان لجولة جديدة من سباق التسلح النووي في أوروبا".

واستند السكرتير العام للناتو في حديثه إلى بيانات أمريكية تزعم بأن روسيا تصمم صواريخ جديدة متوسطة المدى "وهو ما ينتهك معاهدة 1987 للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

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وقال ستولتنبرغ، إن تصرفات روسيا هذه تثير القلق لدى كل شركاء الناتو، وشدد على أن لا الحلف ولا روسيا معنيان في الدخول في سباق تسلح.

ودعا ستولتنبرغ موسكو إلى التقيد بشروط معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي تمنع نشر صواريخ جديدة في القسم الأوروبي من روسيا وتعتبر جزءا هاما من الحفاظ على السلام في القارة.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين