ستولتنبرغ: الناتو لا يسعى لـ "حرب باردة" جديدة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الناتو لا يسعى إلى نشوب "حرب باردة" أو سباق تسلح جديد ولا يزال يأمل بتحسين العلاقات مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ إجابة عن سؤال صحفي حول رد فعل الحلف على الاتهامات بأنه يسعى لسباق تسلح جديد : "إن الناتو حلف دفاعي. وما نعمله هو متزن ومناسب. وبعد "الحرب الباردة" كان الحلفاء يقومون خلال سنوات عديدة بخفض تكاليفها وقدرتها العسكرية وحاولت إقامة شراكة مع روسيا".

وجدد اتهاماته لروسيا بما سماه بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وكذلك بزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، وذلك في وقت أكدت فيه موسكو أكثر من مرة أنها لا تشارك في النزاع الأوكراني بل تهتم بتسوية الأوضاع هناك بأسرع وقت ممكن.

وأضاف ستولتنبرغ: "ردا على ذلك نتخذ إجراءات دفاعية مناسبة عن طريق زيادة تواجدنا العسكري في الشرق. وفي الوقت نفسه نسعى لتحسين علاقاتنا مع روسيا. ولا نريد نشوب "حرب باردة" أو سباق تسلح جديد".

كما أشار إلى أن حلفه يتمسك بالموقف الازدواجي من روسيا ويجمع بين الدفاع والحوار.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا