حاكم إقليم أفغاني يرفض قرار الرئيس عبد الغني بإقالته

رفض حاكم إقليم في أفغانستان قرار الرئيس أشرف عبد الغني بإقالته، ما سيعمق الأزمة السياسية التي أبرزت ضعف الحكومة في كابل المدعومة من الغرب.

وحذا عبد الكريم خدام حاكم إقليم سمنكان شمالي البلاد، حذو حاكم إقليم "بلخ" المجاور عطا محمد نور، الذي رفض أمرا أصدره عبد الغني الأسبوع الماضي بإقالته ضمن تغيير في حكام الأقاليم.

وقال خدام في بيان أذاعه التلفزيون المحلي: "لا أقبل أي إبعاد لأنه سياسي"... "خدمت سمنكان جيدا، ولن يتركني الناس أذهب".

وخدام من أقلية التركمان، لكنه هو وعطا نور من حزب الجمعية الإسلامية الذي يتزايد عداؤه لعبد الغني، وهو من البشتون.

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ويحاول الرئيس الأفغاني منذ أسابيع حل الخلاف مع عطا نور، الذي رفض التخلي عن منصبه كحاكم إقليم يتحكم في طرق رئيسية إلى آسيا الوسطى ويضم مزار شريف ثاني أكبر مدينة في أفغانستان.

ويقتسم عبد الغني السلطة مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، وهو أحد قادة الجمعية الإسلامية، لكن الطرفين حصلت بينهما فجوة مؤخرا، إذ تتهم الجمعية الرئيس عبد الغني باحتكار السلطة ومحاباة مؤيديه من "البشتون".

المصدر: رويترز