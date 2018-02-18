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ترامب: روسيا نجحت في خلق الفوضى في الولايات المتحدة

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ترامب: روسيا نجحت في خلق الفوضى في الولايات المتحدة
Reuters
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يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا كان هدف روسيا يكمن في خلق التنافر والفوضى في المجتمع الأمريكي، فقد نجحت في ذلك بفضل التحقيقات والمداولات الكثيرة في الكونغرس.

وقال  دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "إنهم في موسكو يضحكون حتى الغثيان. يا أمريكا، كوني أكثر ذكاء"!

وأشار ترامب إلى أن مزاعم تواطؤ حملته الانتخابية مع موسكو ليست إلا ضربا من الخيال،  وشدد خلال ذلك على أنه لم ينكر أبدا إمكانية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال: "لم أقل أبدا إن روسيا لم تتدخل في الانتخابات، بل قلت: قد يكون التدخل من جانب روسيا أو الصين أو أي دولة أو مجموعة أخرى أو من جانب عبقري معين وزنه 400 رطل يرقد في السرير ويلعب بالكمبيوتر".

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وأكد الرئيس الأمريكي أن "الكذبة تكمن في الزعم بأن حملة ترامب كانت على تواطؤ مع روسيا – هذا لم يحدث بتاتا".

المصدر: تاس

إدوارد سافين

 

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