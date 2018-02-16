ترامب: روسيا بدأت حملتها منذ عام 2014 قبل إعلاني الترشح للرئاسة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر"، أن "روسيا" شنت حملتها المضادة على الولايات المتحدة منذ عام 2014، قبل ترشحه للرئاسة بفترة طويلة.

وأضاف ترامب، "الحملة بدأت عام 2014، قبل أن أتقدم للترشح إلى منصب الرئيس بفترة طويلة جدا.. نتائج الانتخابات لم تتأثر بالعملية".

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

وشدد ترامب على أن حملته لم ترتكب أي خطأ، وأنه "لا تواطىء".

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وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرتياحه إزاء نتائج التقرير الذي توصل إلى المحقق الخاص روبرت مولر.

وكانت هيئة المحلفين الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت اتهامات لـ13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات واشنطن لمواطنيها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ "محض هراء".

المصدر: twitter.com/realdonaldtrump