 
مباشر

ترامب: روسيا بدأت حملتها منذ عام 2014 قبل إعلاني الترشح للرئاسة

أخبار العالم

ترامب: روسيا بدأت حملتها منذ عام 2014 قبل إعلاني الترشح للرئاسة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvqd

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر"، أن "روسيا" شنت حملتها المضادة على الولايات المتحدة منذ عام 2014، قبل ترشحه للرئاسة بفترة طويلة.

وأضاف ترامب، "الحملة بدأت عام 2014، قبل أن أتقدم للترشح إلى منصب الرئيس بفترة طويلة جدا.. نتائج الانتخابات لم تتأثر بالعملية".

وشدد ترامب على أن حملته لم ترتكب أي خطأ، وأنه "لا تواطىء".

إقرأ المزيد
الانتخابات الرئاسية السابقة في الولايات المتحدة الولايات المتحدة تتهم 13 روسيا و3 كيانات روسية بمزاعم التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرتياحه إزاء نتائج التقرير الذي توصل إلى المحقق الخاص روبرت مولر. 

وكانت هيئة المحلفين الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت اتهامات لـ13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية  بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات واشنطن لمواطنيها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ "محض هراء".

المصدر: twitter.com/realdonaldtrump

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة