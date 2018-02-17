رئيس الوزراء البولندي: "أوروبا تحتاج إلى عدد أكبر من الدبابات لمواجهة روسيا"

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر الأمن في ميونخ اليوم السبت إن أوروبا لا تحتاج إلى مراكز الأبحاث الجديدة بل إلى عدد أكبر من الدبابات لمواجهة التحديات.

وأضاف مورافيتسكي أن الحصول على أسلحة جديدة له أهمية بالغة في مكافحة "داعش" في أوروبا أو عدو محتمل آخر مثل روسيا الاتحادية. وفي نفس الوقت دعا رئيس الوزراء البولندي دول الناتو في أوروبا إلى الإلتزام بالتعهدات حول تخصيص 2% من الإنتاج المحلي الإجمالي لتلبية احتياجات الدفاع، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك القدرات اللازمة لحل القضية الروسية ولذلك فإن التضامن بين أوروبا وحلف الناتو ضروري الآن.

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وشددت موسكو مرارا على أن روسيا لن تهاجم أي بلد في الناتو. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حلف شمال الأطلسي يستخدم ذريعة "التهديد الروسي" لتعزيز هيمنته في أوروبا ونشر أكبر للمعدات والأسلحة الثقيلة بالقرب من الحدود مع روسيا، مؤكدا أن موسكو لن تترك أنشطة الناتو دون رد.

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لكن الخبراء يرون أن بولندا تسعى إلى جذب أموال من الولايات المتحدة مستخدمة ما يسمى بـ"خطط روسيا لاحتلال بولندا، أوكرانيا ودول البلطيق". تجدر الإشارة إلى أن مورافيتسكي ربط بناء "السيل الشمالي-2" مع احتمال "العدوان" الروسي على أوكرانيا، قائلا إن أنابيب الغاز الروسية عبر البلطيق ستضع حدا لرقابة أوكرانيا على تدفق الغاز من روسيا، ما سيزيد توترا بين موسكو وكييف.

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك