الناتو يؤكد تعزيز واشنطن لتواجدها العسكري في أوروبا

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة تعداد التسليح والوحدات العسكرية الموجودة في القارة الأوروبية.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "الآن، وبعد سنوات عديدة، من خفض الولايات المتحدة من تواجدها في أوروبا، (شرعت) واشنطن على العكس من ذلك، بتعزيز تواجدها العسكري، من خلال زيادة أعداد العسكريين والأسلحة والأموال.. الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحلف".

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وأشار ستولتنبرغ، إلى أن "(مستوى) انخراط الولايات المتحدة في شؤون الناتو عال جدا، (وهو ما) تؤكده واشنطن بالأفعال وليس بالأقوال فقط".

تجدر الإشارة إلى أن الناتو، كان قد أكد الأربعاء الماضي، عدم سعيه إلى نشوب "حرب باردة" أو سباق تسلح جديد ولا يزال يأمل بتحسين العلاقات مع روسيا.

المصدر: وكالات

إياد قاسم