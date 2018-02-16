ميركل: "السيل الشمالي-2" الروسي لا يهدد أمن الطاقة

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها لا ترى تهديدا في تنويع إمدادات الطاقة إلى أوروبا من خلال تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.

وقالت ميركل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي: "لدينا وجهات نظر مختلفة حول (السيل الشمالي).. نحن (في ألمانيا) نعتبر أن هذا المشروع اقتصادي، ونحن نؤيد التنويع.. هذا المشروع لا يشكل تهديدا لتنويع (إمدادات الطاقة)".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البولندي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع ميركل، عدم اتفاق وارسو مع موقف برلين من "السيل الشمالي-2". وقال إن بلاده ترى أن المشروع "يتناقض مع مبدأ تنويع إمدادات الغاز من الاتحاد الروسي".

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة المسؤولة عن "السيل الشمالي 2"، (لمد أنابيب جديدة لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا)، كانت قد تحدثت عن صعوبات تواجه المشروع، تتمثل أساسا بالتسييس لاسيما من قبل الولايات المتحدة، التي ترى في المشروع منافسة لها في سوق الغاز الأوروبية.

و"السيل الشمالي -2" هو مشروع لمد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق. ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي". وتبلغ حصة شركة "غازبروم" في المشروع 50%، ويملك كونسورتيوم (تكتل من 5 شركات طاقة أوروبية) الـ 50% الأخرى من المشروع، 10% لكل منها. وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو.

المصدر: وكالات

إياد قاسم