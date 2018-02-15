رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا

أدى سيريل رامافوسا اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا بعد انتخابه من طرف برلمان البلاد، اليوم بعيد استقالة جاكوب زوما من المنصب.

وفي غياب منافسين أعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ مغوينغ انتخاب رامافوسا (65 عاما) رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، "رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا".

وأصبح رامافوسا رئيسا للجمهورية دون إجراء تصويت كونه المرشح الوحيد خلفا لزوما، الذي قدم استقالته "مع التنفيذ الفوري" بعد تعرضه لضغوط شديدة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.

وبحسب الإذاعة الرسمية فقد اختار البرلمان المكون من 400 عضو، رامافوسا لاستكمال فترة سلفه الثانية، التي تنتهي بانتخابات عام 2019.

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المصدر: وكالات

علي جعفر