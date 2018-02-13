جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم يبلغ الرئيس زوما رسميا بعزله من منصبه

وصل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أيس ماغاشولي ونائبه ديسي دوارتي إلى مقر الرئيس جاكوب زوما، اليوم الثلاثاء، لتسليمه رسالة عن عزله من منصبه.

ونقلت "رويترز" عن ماغاشولي قوله إن الحزب، في حالة رفض زوما قبول هذا القرار، "سيتعامل مع هذه القضية".

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وأفادت شبكة "أس أي بي سي" التلفزيونية والإذاعية بأن قرار إبلاغ زوما بعزله عن طريق تسليمه رسالة رسمية، اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب بعد أيام من المفاوضات حول مصير رئيس الدولة القائم.

وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أمهل زوما، أمس الاثنين، 48 ساعة ليستقيل من منصبه. وبحسب "أس أي بي سي"، فقد رفض زوما التنحي، معربا عن رغبته في البقاء رئيسا للجمهورية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويتولى جيكوب زوما رئاسة جنوب أفريقيا منذ العام 2009. وأوردت تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، أن توجيه رسالته السنوية إلى الأمة تأجلت إلى أجل غير مسمى على خلفية تهم فساد وجهت إليه سابقا. ثم عُلم أن زوما ورئيس المؤتمر الوطني الأفريقي سيريل رامافوسا يجريان مفاوضات حول انتقال السلطة في البلاد.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف