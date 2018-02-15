نتنياهو سيبحث في مؤتمر ميونيخ التصدي لإيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيضع محاوريه الأوروبيين في صورة المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على الحدود الإسرائيلية السورية.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى ميونيخ في ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن: "سنتصدى لتموضع إيران بالقرب من حدودنا.. سنمنع هذه المحاولات".

من جهته، أشار رئيس مؤتمر الأمن في ميونيخ، وولفغانغ إيشنغر، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يمثل 500 مليون شخص، وبالنسبة لكثير من الدول يعتبر شريكا تجاريا مهما، ولكنه لا يملك سياسة خارجية فاعلة".

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وأكد إيشنغر على أنه بدلا من التنسيق والعمل جماعيا، فإن كل دولة من الدول المشاركة تخرج بجدول أعمال مستقل.

وقال: "لا توجد لدينا استراتيجية فاعلة في الشرق الأوسط".

وتعقد الدورة الـ 54 من مؤتمر ميونيخ للأمن في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/شباط الجاري في العاصمة البافارية.

ومن بين المشاركين الذين أكدوا حضورهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة في العالم.

المصدر: وكالات