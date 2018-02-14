رئيس مؤتمر الأمن في ميونيخ لا يتوقع انفراجا قريبا في التسوية السورية

استبعد رئيس مؤتمر الأمن في ميونيخ، وولفغانغ إيشنجر، حدوث انفراج قريب في قضية التسوية السورية، حسبما نقلت عنه صحيفة "بيلد" الألمانية يوم أمس الثلاثاء.

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وقال إيشنجر ردا على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان المؤتمر سيؤدي إلى تسوية نهائية في سوريا "لا أتوقع إنجازا" قريبا.

بيد أنه أشار إلى أن ممثلين عن جميع الأطراف سيحضرون المؤتمر، وسوف يتمكنون من مناقشة الوضع خلال الجلسات العامة، وفى جو غير رسمي أيضا.

وقال إيشينجر: "هذه هي جدوى المؤتمر الأمني - يمكن أن تساعد في استعادة الثقة المفقودة".

واعتبر رئيس مؤتمر الأمن في ميونيخ، أن الاتحاد الأوروبي لا يملك استراتيجية في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد.

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وقال إيشينجر في مقابلة مع الصحيفة "إن الاتحاد الأوروبي يمثل 500 مليون شخص، وبالنسبة لكثير من الدول يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا مهما، ولكنه لا يملك سياسة خارجية فاعلة، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه بدلا من التنسيق والعمل جماعيا فإن كل دولة من الدول المشاركة تخرج بجدول أعمال مستقل. وقال رئيس المؤتمر "لا توجد لدينا استراتيجية للشرق الأوسط".

وتعقد الدورة الـ 54 من مؤتمر ميونيخ للأمن في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة البافارية. ومن بين المشاركين الذين أكدوا حضورهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة في العالم.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس