أمريكا.. اعتقال طالب حاول تفجير مدرسته "أسوة" بسفاح فلوريدا!

اعتقلت الشرطة في مدينة إيفرت بولاية واشنطن الأمريكية الخميس، طالبا في الـ18 من عمره كان عازما على إطلاق نار عشوائي في مدرسته وتفجيرها.

وذكرت "أسوشييتد برس"، أن الطالب جوشوا ألكسندر أوكونور، عكس نواياه للهجوم على المدرسة في مذكراته الخاصة، وأعد خطة مفصله لإطلاق نار عشوائي، وتفجير المدرسة بعبوة ناسفه صنعها بنفسه.

Student arrested at Washington state high school after grandmother discovers journal with plans for a mass shooting. https://t.co/RxC2NY5RsH — AP West Region (@APWestRegion) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

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ولفتت الوكالة إلى أن الفضل في الكشف عن مخطط أوكونور يعود لجدته التي أبلغت الشرطة بنوايا حفيدها بعد عثورها على مذكراته الخاصة.

وأشارت إلى أن الشرطة عثرت في وقت لاحق على بندقية في منزل أوكونور، فضلا عن عبوات ناسفه يدوية الصنع.

المصدر: أسوشييتد برس

أحمد باديان