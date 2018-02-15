لحظة إجلاء طلاب ثانوية فلوريدا

أظهر مقطع فيديو صوره أحد طلاب ثانوية فلوريدا المنكوبة الأربعاء لحظة اقتحام القوات الخاصة الأمريكية SWAT إحدى قاعات المدرسة لإجلاء الطلاب بعد سماع أصوات إطلاق النار.

وتظهر اللقطات التي سجلها أحد الطلاب وشاركها على موقع "تويتر"، التلاميذ وهم يجلسون في فصل دراسي مع معلمتهم، قبل أن تقتحم القوات الخاصة الفصل لإجلاء الطلاب.

My little brother just sent me this video of the swat team evacuating his classroom at stoneman douglas. So scary but glad he's safe. @nbc6@CBSMiami@NBCNews@wsvn@CBSNewspic.twitter.com/XNTtra221q — Melody (@Melody_Ball) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

وشهدت ولاية فلوريدا أمس الأربعاء إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرقي الولاية، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات حسب السلطات الأمريكية.

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وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشبوه بإطلاق النار واسمه نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها سبق وأن طرد منها.

وأعلن مكتب شريف مقاطعة برووارد على صفحته في "تويتر" أن "مطلق النار الآن قيد الاعتقال"، كما أكد شريف المقاطعة سكوت إسرائل، أن مطلق النار كان طالبا في المدرسة المنكوبة وتم فصله منها لأسباب تأديبية.

المصدر: وكلات

أحمد باديان