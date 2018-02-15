مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات بإطلاق نار في فلوريدا الأمريكية

أسفر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرقي ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات حسب السلطات المحلية في الولاية.

وذكرت السلطات المحلية أنها ألقت القبض على المشتبه بإطلاقه النار واسمه نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها سبق أن طرد منها.

وأشارت إلى أن الهجوم وقع في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في مدينة باركلاند الواقعة في الجزء الجنوبي من الولاية.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

وأعلن مكتب شريف مقاطعة برووارد على صفحته في "تويتر" أن "مطلق النار الآن قيد الاعتقال"، كما أكد شريف المقاطعة سكوت إسرائل، أن مطلق النار كان طالبا في المدرسة المنكوبة وتم فصله منها لأسباب تأديبية.

ولفت إلى أن السلاح الذي تم استخدامه في إطلاق النار هو سلاح يسهل الحصول عليه في معظم أراضي الولايات المتحدة.

وأظهر فيديو نشرته شبكة "سي بي اس" قيل إنه تم تصويره داخل أحد صفوف المدرسة، طلابا استلقوا تحت مقاعدهم في حين يسمع صراخ في مكان أبعد، إضافة إلى أصوات طلقات نارية متتالية.

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وفي التفاصيل، قال أحد الطلاب لتلفزيون "دبليو. إس. في. إن. 7 نيوز": "تم إطلاق إنذار الحريق، واعتقدنا أن الأمر يتعلق بتدريب عادي، لأننا كنا قد شهدنا في وقت سابق إنذارا خاطئا بوجود حريق، وفجأة سمعنا أعيرة نارية في الجانب الآخر من المدرسة".

وذكر البيت الأبيض في تعليقه على الحادث أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بحاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، وكتب في تغريدة بهذا الصدد: "يجب أن لا يشعر أي طفل أو مدرّس أو أي شخص بأنه في خطر داخل أي مدرسة أمريكية".

المصدر: وكالات

أحمد باديان + قدري يوسف