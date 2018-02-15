تفاصيل إلقاء القبض على سفاح فلوريدا

حاول مطلق النار داخل مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأربعاء، الفرار من موقع الجريمة والاندساس بين التلاميذ، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمني، أنه تم القبض على مطلق النار، عندما حاول الاختفاء وسط حشد من طلاب مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في مدينة باركلاند جنوبي الولاية.

وأفاد شريف مقاطعة برووارد سكوت إسرائل في وقت سابق، بأن الشرطة ألقت القبض على المشبوه بإطلاق النار، وهو نيكولاس كروز البالغ 19 عاما من عمره، وكان طالبا في المدرسة المذكورة وتم فصله منها لأسباب تأديبية.

وحسب مصادر في الشرطة، فإن كروز كان أعزل لحظة إلقاء القبض عليه، وتم العثور في موقع الحادث على بندقية AR-15 وكمية كبيرة من الذخيرة لها.

وقال شهود عيان إنه سمع صوت إنذار الحريق قبل حوالي 10 دقائق من موعد انتهاء الدروس، تلته أصوات أعيرة نارية.

واعتبر السناتور بيل نيلسون في حديث لقناة MSNBC أن المجرم عمد إلى إطلاق إنذار الحريق لبث الرعب في نفوس التلاميذ، وحملهم على مغادرة صفوفهم ليتمكن من قتل أكبر عدد ممكن منهم.

وأضاف نيلسون أن مطلق النار كان يرتدي قناعا واقيا من الغاز ويحمل قنابل دخانية معه.

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وأسفر حادث إطلاق النار في المدرسة المذكورة عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: وكالات

متري سعيد