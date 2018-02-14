دي ميستورا: ما يجري في سوريا يقوض الجهود للوصول لحل سياسي ولكننا سنمضي بعملية جنيف

أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن ما يجري في سوريا حاليا يقوض الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.

وفي كلمة ألقاها في جلسة هقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في سوريا، اليوم الأربعاء، ذكر دي ميستورا أن هناك تطورات على الساحة السورية تهدد تحقيق الاستقرار الإقليمي، داعيا الأطراف إلى "تهدئة فورية".

ينبع..