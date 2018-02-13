حلف شمال الأطلسي ينأى بنفسه عن التوتر الأمريكي التركي

يحرص حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عدم الانخراط في الحديث عن التوتر الأمريكي التركي المتصاعد على خلفية الوضع في شمال سوريا، مفضلا التركيز على الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش".

وعبّر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في بروكسل عشية اجتماع وزراء دفاع الحلف في العاصمة البلجيكية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، عن القلق العميق للوضع في كافة أنحاء سوريا وخاصة في الشمال.

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وقال ينس ستولتنبرغ إن الوضع في سوريا خطير ومعقد، خاصة بالنسبة للسوريين.

وحول التحرك العسكري التركي في شمال سوريا، أكد ستولتنبرغ أن الطرف التركي قدم عرضا أمام الحلف بشأن عملية "غصن الزيتون"، وأنه تحاور شخصيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص.

وبيّن ينس أن الحلف يتفهم المخاوف الأمنية لتركيا وحرصها على الحفاظ على حدودها، مضيفا أن الرد على هذه المخاوف يجب أن يكون منضبطا ومتوازنا مع حجم التهديد، آملا من الأتراك أن يستمروا في وضع حلف الناتو بصورة ما يجري، على حد تعبيره.

ورحب ستولتنبرغ بالحوار بين الولايات المتحدة وتركيا، نافيا أي نية للمؤسسة الأطلسية بالتدخل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحلف جزء من التحالف الدولي ضد "داعش"، ويقوم بتقديم الدعم والمساندة للدول المنخرطة فيه دون أن يكون له قوات مقاتلة على الأرض.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية

ياسين بوتيتي