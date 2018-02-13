تيلرسون: التحالف يسيطر على 30% من أراضي سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن التحالف الذي تتزعمه واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، يسيطر حاليا على نحو ثلث الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في الكويت، اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف، أكد تيلرسون أن: "الولايات المتحدة وقوى التحالف التي أسهمت في القضاء على داعش، تسيطر على 30% من الأراضي السورية".

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ونفى الوزير الأمريكي صحة التصريحات عن ضعف الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في سوريا، قائلا: "نحن نشطون جدا في العملية التفاوضية حول التسوية السورية، بما في ذلك في جنيف.. إننا نعمل بشكل وثيق جدا مع روسيا التي لها تأثير كبير على نظام (الرئيس بشار) الأسد، ويمكنها إجبار (ممثلي دمشق) على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، بحسب تعبيره.

وذكر تيلرسون أيضا أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا.

وأعرب الوزير الأمريكي عن قلقله إزاء تطورات الأوضاع في منطقة عفرين (شمال غرب سوريا)، حيث شنت تركيا هجوما، الشهر الماضي، على مقاتلين أكراد متحالفين مع الولايات المتحدة. وأشار تيرلسون إلى أنه يدرك تماما "المخاوف الأمنية المشروعة" لدى أنقرة.

المصدر: تاس + رويترز

قدري يوسف