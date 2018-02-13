تيلرسون: لم نلحق بـ "داعش" هزيمة مطلقة بعد

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الثلاثاء، إن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش" لا يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم.

وأضاف تيلرسون خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية يعقد في الكويت أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا.

كما أعلن تيلرسون أن واشنطن لا تزال قلقة إزاء التطورات الأخيرة شمال غرب سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تدرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا