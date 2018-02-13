البنتاغون يعلق على مصير صفقة أسلحة مع اليابان بعد فشل تجربة صاروخية

أعلن هاري بينيت مدير وكالة الدفاع المضاد للصواريخ التابعة للبنتاغون، أن الفشل الأخير لتجربة منظومة الدفاع الصاروخي في هاواي لن يؤثر على خطط توريد صواريخ الاعتراض إلى اليابان.

وفي حديثه عن خطط التعاون مع اليابان حول توريد 4 صواريخ اعتراض أمريكية قال أمس الاثنين: "لم يتغير شيء".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت مطلع يناير الماضي على صفقة بيع 4 صواريخ اعتراض مخصصة لمنظومة الدفاع الصاروخي بقيمة 133.3 مليون دولار.

ويدور الحديث عن توريد صواريخ "Standart Missile-3" ومنصات الإطلاق الخاصة بها "Mk–29". كما يضمن الجانب الأمريكي الدعم التقني واللوجستي.

يذكر أن تجارب منظومة "Aegis" الأمريكية للدفاع الصاروخي التي جرت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قد منيت بالفشل.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا