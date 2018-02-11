تحرير أكثر من 10 رهائن لدى "بوكو حرام" في نيجيريا

أعلنت إدارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، أن مسلحي الجماعة الإرهابية "بوكو حرام" أطلقوا سراح 13 رهينة كانوا قد خطفوا في نيجيريا، بعد مفاوضات مع سلطات البلاد.

وجاء في بيان للإدارة الرئاسية على الصفحة الرسمية في "تويتر" : " تم الإفراج عن ثلاثة محاضرين في جامعة مايدوغوري، خطفوا من قبل متشددي "بوكو حرام" في ماغوميري، بولاية بورنو، وعن 10 نساء، تم اختطافهن في هجوم للمسلحين على قافلة عسكرية على طريق دامبوا، بالقرب من مايدوغوري".

وصار الإفراج عن الرهائن ممكنا بفضل عدة جولات من المفاوضات، التي أجراها الرئيس بنفسه، بمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف بيان الإدارة، أن جميع الذين يطلق سراحهم، يتم إرسالهم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث ينتظرهم الأطباء وأخصائيو علم النفس.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا. وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، وتقف وراء معظم الأعمال الإرهابية في نيجيريا.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي