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"بوكو حرام" تنشر فيديو جديدا للتلميذات المخطوفات

أخبار العالم

Twitter/ @SaharaReporters
فيديو جديد يظهر التلميذات المخطوفات في تشيبوك النيجيرية
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نشرت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة المبايعة لتنظيم "داعش" اليوم الاثنين مقطع فيديو جديدا يظهر الفتيات اللاتي اختطفن من مدرسة ثانوية في مدينة تشيبوك النيجيرية في أبريل/نيسان عام 2014.

ويظهر التسجيل الجديد الذي نشرته الجماعة المتشددة عبر وسائل دعايتها مجموعة تضم نحو 12 فتاة، وأعربت إحداهن عن عدم رغبتهن في العودة إلى بيوتهن.

تجدر الإشارة إلى أن متطرفي "بوكو حرام" اختطفوا ليلة 14 أبريل/نيسان من عام 2014 حوالي 276 تلميذة من مدرسة ثانوية حكومية في بلدة تشيبوك بولاية بورنو النيجيرية.

وأحدثت عملية الاختطاف هذه صدى واسعا في العالم، لكن الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي بغية الإفراج عن الفتيات لم تتوج لحد الآن بأي نجاح.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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