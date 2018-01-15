"بوكو حرام" تنشر فيديو جديدا للتلميذات المخطوفات

نشرت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة المبايعة لتنظيم "داعش" اليوم الاثنين مقطع فيديو جديدا يظهر الفتيات اللاتي اختطفن من مدرسة ثانوية في مدينة تشيبوك النيجيرية في أبريل/نيسان عام 2014.

ويظهر التسجيل الجديد الذي نشرته الجماعة المتشددة عبر وسائل دعايتها مجموعة تضم نحو 12 فتاة، وأعربت إحداهن عن عدم رغبتهن في العودة إلى بيوتهن.

BREAKING: Boko Haram releases videos showing some of the remaining Chibok girls who they claimed vowed not to go back to their parents #BringBackOurGirls

Videos obtained via Ahmad Salkida, a journalist that specializes on reporting the conflict in the Lake Chad region pic.twitter.com/5x9xwE1FzF — Sahara Reporters (@SaharaReporters) ١٥ يناير، ٢٠١٨

تجدر الإشارة إلى أن متطرفي "بوكو حرام" اختطفوا ليلة 14 أبريل/نيسان من عام 2014 حوالي 276 تلميذة من مدرسة ثانوية حكومية في بلدة تشيبوك بولاية بورنو النيجيرية.

وأحدثت عملية الاختطاف هذه صدى واسعا في العالم، لكن الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي بغية الإفراج عن الفتيات لم تتوج لحد الآن بأي نجاح.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف