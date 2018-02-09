مليار طفل وقاصر يتعرضون للعنف في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن هناك نحو مليار طفل وقاصر في العالم يتعرضون لعنف جسدي أو معنوي أو جنسي أو يعانون من الإهمال.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 50% من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما في العالم يتعرضون للعنف أو الإهمال.

إقرأ المزيد

وبحسب بيانات المنظمة الأممية يتعرض نحو 20% من الأطفال في العالم في وقت ما في حياتهم للعنف الجسدي، بينما يتعرض نحو ثلثهم إلى إساءة معاملة معنوية.

وقالت الصحة العالمية إن 18% من الفتيات و8% من الشبان تعرضوا لعنف جنسي، موضحة أن الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات يدخنون ويشربون الكحول أكثر من أقرانهم ويندفعون نحو المخاطر بصورة أكبر، بالإضافة إلى أنهم يصبحون أكثر عرضة بعد ذلك للأمراض مثل اضطرابات الخوف والاكتئاب والسرطان والإيدز.

ومن المنتظر البحث عن حلول لهذه القضية خلال مؤتمر يشارك فيه المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وملكة السويد سيلفيا، و30 وزيرا من دول مختلفة، خلال الفترة من 14 حتى 15 فبراير.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي