تفاصيل مفزعة حول السرطان في يومه العالمي

يصادف "يوم السرطان العالمي" الـ 4 فبراير من كل عام، هذا الداء أضحى مسببا لوفاة واحدة من بين كل 6 وفيات، ويودي بحياة الملايين، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن السرطان هو المسبب الثاني للموت عالميا، وتسبب بوفاة قرابة 8.8 ملايين عام 2015، وأن حوالي 70% من الوفيات الناجمة عن السرطان، تتركز ضمن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى أن، التبغ يتسبب بنحو 22% من وفيات السرطان.

ووفقا للتقرير، فإن أي أسرة تقريبا حول العالم تتأثر بطريقة أو بأخرى بمرض السرطان، الذي ينجم عن حدوث طفرات في المادة الوراثية للخلايا الطبيعية محولا إياها إلى خلايا سرطانية.

وأضافت المنظمة أنه وبالرغم من إحراز تقدم في الوقاية والعلاج والتخفيف من ذلك المرض فإن التقدم المحرز لم يكن متاحا الاستفادة منه على الصعيد العالمي، خاصة وأنه في الكثير من البلدان يتم التشخيص في وقت متأخر جدا، كما أنه يصعب تحمل أعباء العلاج المادية أو يتعذر الوصول إليه.

وبحسب تقديرات المنظمة ذاتها، فإن تكاليف علاج ومكافحة هذا المرض الفتاك بلغ في عام 2010 حوالي 1.16 تريليون دولار.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن السرطان الأكثر انتشارا هو سرطان الكبد، وكان السبب في وفاة 800 ألف في 2015، يليه سرطان القولون والمستقيم الذي تسبب في العام ذاته في وفاة 774 ألفا، والمعدة 754 ألفا، والرئة 690 ألفا، ويتذيل القائمة سرطان الثدي الذي توفي بسببه نحو 570 ألف امرأة حول العالم.

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وأظهرت دراسة نشرت مؤخرا أن احتمالات تعافي مرضى السرطان تتحسن حتى مع بعض أشد الأنواع شراسة مثل سرطان الرئة، لكن لا تزال هناك فجوات واسعة بين الدول ولا سيما بالنسبة للأطفال.

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كما كشف باحثون من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن دخول لقاح السرطان القادر على مهاجمة الأورام في جميع أنحاء الجسم، مرحلة التجارب السريرية البشرية عقب نجاح تجربته على الفئران، مؤكدين أن حقنة واحدة في ورم واحد يمكن أن تؤدي إلى رد فعل دفاعي في كامل الجسم، لمهاجمة جميع الأورام المنتشرة داخله، إذ ينشط اللقاح الجهاز المناعي لدى الإنسان ويحفزه على مجاراة الخلايا السرطانية وقتلها.

المصدر: موقع منظمة الصحة العالمية + مواقع طبية متخصصة

علي الخطايبة