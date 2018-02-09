مصادر دبلوماسية تكشف خطط شقيقة كيم جونغ أون خلال لقائها رئيس كوريا الجنوبية

يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، توجيه دعوة لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، للقيام بزيارة رسمية لبيونغ يانغ.

وذكرت قناة "CNN"، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون، التي تزور مع وفد من كوريا الشمالية، الجارة الجنوبية، أنه من المرجح أن تستدعي مون جيه-إن لزيارة بيونغ يانغ.

وأوضحت "CNN" أن ذلك قد يحدث خلال لقاء وفد كوريا الشمالية بالرئيس الكوري الجنوبي، ورجح المصدر ذاته أن يكون تاريخ الزيارة 15 أغسطس/آب القادم، الذي يصادف ذكرى تحرير كوريا من الاحتلال الياباني.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء، الذي سيجمع رئيس كوريا الجنوبية بوفد الجارة الشمالية سيكون على مأدبة إفطار.

وقد وصل الوفد الكوري الشمالي الرفيع المستوى الذي يضم كيم يو جونغ شقيقة الرئيس كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية عبر مطار إنتشون الدولي على متن طائرة خاصة.

ويضم الوفد الكوري الشمالي أيضا رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ نام، ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوي هوي، ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون كوون.

وقد وصل الوفد الكوري الشمالي الرفيع المستوى الذي يضم كيم يو جونغ شقيقة الرئيس كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية عبر مطار إنتشون الدولي على متن طائرة خاصة.

ويضم الوفد الكوري الشمالي أيضا رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ نام، ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوي هوي، ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون كوون.

ومن المقرر أن يشارك الوفد الكوري الشمالي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ مساء اليوم.

المصدر: وكالات

نادر همامي