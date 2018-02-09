نائب ترامب وشقيقة كيم يشاركان في افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية

تنطلق اليوم الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ، بكوريا الجنوبية، ومن المقرر أن تشارك شقيقة زعيم كوريا الشمالية وكذلك نائب الرئيس الأمريكي في فعاليات الافتتاح.

وقد وصل الوفد الكوري الشمالي الرفيع المستوى الذي يضم كيم يو جونغ شقيقة الرئيس كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية عبر مطار إنتشون الدولي على متن طائرة خاصة.

ويضم الوفد الكوري الشمالي أيضا رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ نام، ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوي هوي، ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون كوون.

وكان في استقبال وفد كوريا الشمالية، عند وصوله إلى المطار، وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونغ غيون ونائبه تشون هيه سونغ، والنائب الثاني لمستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي نام كوان بيو.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الكوري الشمالي إلى الجنوب لمدة 3 أيام حتى يوم 11 فبراير/شباط.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم حفل استقبال يقيمه الرئيس مون جيه إن، لزعماء الدول المشاركين في الأولمبياد بعد ظهر اليوم الجمعة في إقليم كانغ وون.

ومن المقرر أن يشارك الوفد الكوري الشمالي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ مساء اليوم، وفي مأدبة غداء يقيمها الرئيس مون يوم غد السبت.

هذا وقد استقبل رئيس كوريا الجنوبية مون جاي الخميس الماضي، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في البيت الأزرق، وذلك قبل يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وهنأ بنس كوريا الجنوبية على استضافة دورة الألعاب، وتعهد بمواصلة الدعم الأمريكي لسيئول في مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية قائلا :إن "عزمنا على الوقوف إلى جانبكم لا يتزعزع".

يشار إلى أن بنس يترأس الوفد الأمريكي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية، كما سيشارك أيضا في فعاليات رمزية تهدف إلى إلقاء الضوء على برنامج كوريا الشمالية النووي وانتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

نادر همامي