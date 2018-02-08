الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج يلوح بـ"العصا الغليظة"

أعادت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس إلى الأذهان أن دائرة آلياتها السياسية تشمل أسلوب "العصا الغليظة" التي تتضمن التدخل بالقوة في شؤون الدول الأخرى.

ونشر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية والمسؤول عن العمليات في مياه البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وجزء من المحيط الهندي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيها: "تكلم بهدوء لكن إمسك بيدك عصا غليظة".

وأرفق الأسطول الخامس هذه التغريدة بصورة تظهر حاملة طائرات أمريكية على خلفية زوارق بحرية عسكرية.

"Speak softly, and carry a big stick." pic.twitter.com/fcBkIcyUyF — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) 8 февраля 2018 г.

من الجدير بالذكر أن هذه العبارة المشهورة أدلى بها عام 1901 الرئيس الأمريكي الـ26 ثيودور روزفيلت في تطرقه إلى الأوضاع في أمريكا اللاتينية، وقد تحولت لاحقة إلى حجر الزاوية لقاعدة متكاملة للسياسية الخارجية الأمريكية.

ويأتي هذا التذكير على خلفية استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وقع خلال سنوات ماضية عدد من الحوادث الخطيرة بين البلدين في مياه الخليج.

وتتبع الولايات المتحدة نهجا قاسيا باتجاه إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب أكبر قوة دولية داعمة للإرهاب ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: تويتر + نوفوستي

رفعت سليمان