خامنئي: أمريكا أسست داعش ودعمته ودربته

اتهم مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، أمريكا بأنها هي التي تبنت "داعش" وقدمت له الدعم وربما دربته على بعض الأساليب العنيفة والوحشية.

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وخلال استقباله اليوم الخميس لفيفا من قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية في ذكرى بيعة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني يوم 8 فبراير/ شباط، 1979، اعتبر خامنئي أن الأمريكيين هم من أسسوا داعش وأن الرئيس الأمريكي الحالي نوه بذلك في حملته الانتخابية.

وقال المرشد الإيراني، إن الأمريكيين فضلا عن تأسيسهم داعش، قدموا له الدعم وربما تولت مؤسسات وحشية أمريكية مثل "بلاك ووتر" مهمة تدريبهم على بعض الأساليب العنيفة والمتوحشة.

واعتبر خامنئي، الظلم المستمر منذ 70 عاما بحق الشعب الفلسطيني وكذلك دعم المجازر المرتكبة ضد الشعب اليمني والظلم الممارس بحقهم من الأمثلة البارزة لظلم الأمريكيين.

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وتساءل خامنئي: في ظل الحصار المفروض على الشعب اليمني، كيف يمكن إرسال الصواريخ إليه ؟.

وأكد قائلا، بطبيعة الحال فإنه بناء على تعاليم الإسلام الصريحة يجب الوقوف بوجه الظالم ومساعدة المظلوم.

المصدر: وكالة فارس

سعيد طانيوس