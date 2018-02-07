تحرير 300 من الأطفال المجندين في جنوب السودان

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنها حررت نحو 300 من الأطفال المجندين داخل منطقة "يامبيو" في دولة جنوب السودان، ضمن إطار برنامجها لإعادة دمجهم في المجتمع.

وذكرت البعثة الأممية في بيان أصدرته الأربعاء أن من بين الأطفال الـ300 المحررين من المجموعات المسلحة 87 فتاة.

وقال الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة ديفيد شيرر: "هذه أول مرة يسجل فيها هذا العدد الكبير من الشابات في عمليات إطلاق سراح كهذه في جنوب السودان".. "الشابات تعرضن لمعاناة منها الانتهاكات الجنسية. من المهم أن يحصلن على الدعم للانضمام لمجتمعاتهن وأن يتم استقبالهن من قبل عائلاتهن وأصدقائهن دون أي شعور بالعار".

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وأضاف المسؤول الأممي: "لا يجب أن يحمل الأطفال البنادق ويقتلون بعضهم بعضا. يجب أن يشاركوا في اللعب والتعلم واللهو مع أصدقاء، وأن يحميهم ويدللهم الكبار حولهم".

وتشهد دولة جنوب السودان التي استقلت في العام 2011، حربا أهلية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق وخصمه السياسي رياك مشار تسببت بمقتل الآلاف ونزوح نحو 4 ملايين شخص وتفشي الأوبئة.

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وأطلقت الأمم المتحدة برنامج دمج في "يامبيو" الواقعة جنوب دولة السودان، يهدف إلى مساعدة 700 شخص على العودة إلى الحياة الطبيعية.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان