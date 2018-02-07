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ولايتي: حلم واشنطن بتقسيم سوريا لن يتحقق

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ولايتي: حلم واشنطن بتقسيم سوريا لن يتحقق
AFP George OURFALIAN
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اعتبر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تقسيم سوريا عن طريق تشكيلات كردية تعدها شرق الفرات.

وأضاف ولايتي في حديت للصحفيين الأربعاء: "واشنطن بصدد تقسيم أراضي سوريا وقد هيأت الظروف اللازمة لتشكيل دولة كردية مستقلة شرقي الفرات والاعتراف بها رسميا، إلا أن هذا الحلم لن يتحقق".

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وتابع: "نصيحتنا هي أن يتم احترام الحدود الدولية، وأن يطرد الشعب السوري بنفسه وبمساعدة أصدقائه وهم حزب الله وحلفاؤه أميركا من شرقي الفرات، مؤكدا على دعم طهران وحدة سوريا، ورفضها أي عدوان عليها".

وختم بالقول: "الشعب السوري وحلفاؤه بمن فيهم حزب الله وإيران، سيبذلون دعمهم وعونهم لسوريا كما في السابق، والأمريكان سيفشلون في تحقيق هذا الحلم الشيطاني، فغالبية الشعب السوري ملتزمة بوحدة أراضي سوريا".

المصدر: فارس

أحمد باديان

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