آبي: عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا "أمر غير طبيعي"

يرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن عدم وجود معاهدة سلام بين اليابان وروسيا، يعد "حالة غير طبيعية" يجب الخروج منها.

وقال شينزو آبي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني السنوي "في سبيل استعادة الأراضي الشمالية"(التسمية اليابانية لجرز الكوريل): "مرت 72 سنة بعد الحرب، وحتى الآن تستمر حالة غير طبيعية، لا يوجد لدينا معاهدة سلام مع روسيا. يجب الخروج من هذا الوضع بطريقة ما".

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه التقى 20 مرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيزور روسيا في مايو المقبل.

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وقال آبي: "لدينا نية قوية مشتركة لوضع حد للمشاكل المعقدة التي بقيت بعد الحرب".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين