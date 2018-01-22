شينزو آبي: سنواصل تطوير العلاقات مع روسيا خدمة لمعاهدة السلام

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده ستعمل على تعزيز العلاقات مع روسيا حتى المصادقة النهائية على معاهدة السلام معها وحل "قضية الأراضي" في إشارة إلى جزر الكوريل.

وقال شينزو آبي في كلمة أمام برلمانيي بلاده اليوم: "سنقوم بتعزيز العلاقات اليابانية الروسية، وسنواصل تفعيل خطة التعاون على 8 اتجاهات، والنشاط الاقتصادي المشترك في الجزر الشمالية الأربع (جزر الكوريل الجنوبية)".

وأضاف: "بعد تسوية قضية الأراضي سنعقد معاهدة سلام مع روسيا"، مؤكدا عزمه بناء علاقات التعاون مع موسكو بما يخدم حل قضية كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الدولية.

والجدير بالذكر، أن معاهدة السلام تعتبر أبرز العقبات التي تعوق علاقات روسيا واليابان، إذ لم يتم التوقيع عليها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتربط طوكيو حل هذه القضية بتسليمها 4 جزر من جزر الكوريل، فيما هي جزء لا يتجزأ من أراضي الاتحاد السوفيتي ونتيجة للحرب العالمية ولا يمكن التشكيك بالسيادة الروسية عليها.

وفي عام 2016 اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على اتخاذ خطوات لتسوية القضايا العالقة.

وإحدى هذه الخطوات تطوير النشاط الاقتصادي المشترك في جزر الكوريل الجنوبية.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف