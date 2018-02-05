سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو أصابها العفن وستسقط

شن زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" آفي غباي هجوما لاذعا على بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، معتبرا أن حكومة الليكود ستسقط كونها حركة قومية أصابها العفن في مبادئها الأساسية.

وقال غباي في كلمته في المؤتمر الحادي عشر للأمن القومي: "إسرائيل الخاصة التي يقودها نتنياهو تدير سياسة تبادل الاتهامات، وهذه هي اللعبة اليومية لرئيس الوزراء".

وأضاف: "حزب الليكود صعد إلى سدة الحكم كحركة اجتماعية ليبرالية، لكن حكومة الليكود ستسقط".. "الحكومة برئاسة نتنياهو تحولت إلى دولة مجزئين ومحرضين، وسادت الكراهية بين فئات المجتمع الإسرائيلي المختلفة، ومن المؤكد أن الجمهور يئس من الكراهية ويبحث عن قيادة توحده، لا تجزئه لتقويه، لا أن تقوم بإضعافه".

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وشدد غباي على أن السياسة في إسرائيل بحاجة إلى تغيير حقيقي، لتصل لمرحلة "يعتز" فيها الجمهور بقيادته لا أن يشعر بالاغتراب، وأن على رئيس الحكومة الرد على أسئلة الجمهور على صفحته على "فيسبوك"، لا أن يكتفي فقط بنشر مقاطع فيديو له.

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وذكر غباي أن هناك معلومات جديد بدأت تتكشف حول تهم الفساد الموجهة لنتنياهو فيما يتعلق بـ"صفقة الغواصات"، الأمر الذي يضر بـ"أمن إسرائيل".

ودعا غباي إلى تكليف أشخاص جدد ليعيدوا البلاد إلى الطريق الصحيح.

المصدر: معا