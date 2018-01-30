إذاعة إسرائيلية ترجح تحقيق الشرطة مع نتنياهو في قضية الغواصات

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، إنه من المرجح أن يوعز المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت إلى الشرطة بأخذ إفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الغواصات.

وذكرت الإذاعة أن ميندلبليت قد يقدم على هذه الخطوة، دون أن تتقدم الشرطة بطلب رسمي بهذا الخصوص.

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ونقلت الإذاعة عن وزارة العدل الإسرائيلية قولها إن الشرطة لم تتقدم بطلب من هذا القبيل إلى المستشار القانوني للحكومة أو إلى النائب العام.

وأفادت الإذاعة بأنه سيتم أخذ الإفادة قريبا وضمن المراحل الأخيرة من التحقيق في قضية الغواصات.

وشرعت الشرطة الإسرائيلية منذ أكثر من عام في التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشبه الفساد في 3 ملفات بينها ملف الغواصات.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في القضية المعروفة بالملف "1000"، والمتعلق بشبه الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، كما تحقق معه في القضية المعروفة بالملف 2000، والمتعلق بإجراء مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم"، المنافسة.

أما قضية الغواصات فيطلق عليها اسم الملف 3000، ويشتبه فيه بحصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا.

من المهم الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية حققت قبل عدة أشهر مع صهر رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد شمرون، والمبعوث الدبلوماسي الخاص لرئيس الوزراء إسحاق مولخو، بشبهة تلقي رشى من الشركة الألمانية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

كما استجوب كل من قائد سلاح البحرية السابق اليعزر مروم، والوسيط ميخائيل غانور، الذي أصبح شاهد الحق العام في هذه القضية.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية العامة

ياسين بوتيتي