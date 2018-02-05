الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن لمواصلة التفاوض حول خفض ترسانتهما النووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من روسيا والولايات المتحدة، إلى إجراء مفاوضات حول مسألة خفض الترسانة النووية في البلدين.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الصدد: "هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، روسيا والولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتهما في إطار معاهدة (ستارت الجديدة) حول إجراءات تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والحد منها، ودعا أيضا إلى إجراء مفاوضات حول المزيد من نزع السلاح (النووي)".

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وأضاف دوجاريك: "الأمين العام يدعو الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، إلى الدخول في حوار من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من خفض في الترسانات، وإلى مواصلة إبداء الريادة التاريخية الهامة في مجال نزع السلاح، التي أثبتت أهميتها [لضمان] أمننا الجماعي".

المصدر: تاس

إياد قاسم