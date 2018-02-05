باكو تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يحكم هذه الدولة النفطية الصغيرة في جنوب القوقاز منذ عام 2003، اليوم الاثنين إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 11 أبريل المقبل.

وقال علييف في مرسوم نشر على موقع الرئاسة الإلكتروني، إن "موعد الانتخابات الرئاسية في جمهورية أذربيجان حدد في 11 أبريل"، دون أن يوضح سبب هذا الاقتراع المبكر بعد أن كان يفترض أن هذه الانتخابات في 17 أكتوبر عام 2018.

ووصل علييف إلى السلطة في 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف، الزعيم الشيوعي الذي حكم أذربيجان بلا انقطاع تقريبا من 1969 إلى 2003.

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وفي 2009، غير إلهام علييف الدستور ليتمكن من الترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية.

وأعلن حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم الأسبوع الماضي، أنه سيرشح علييف في الانتخابات الرئاسية القادمة.

المصدر: أ ف ب + وكالات

متري سعيد