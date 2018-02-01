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إلهام علييف يتجه نحو ولاية رابعة في أذربيجان

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إلهام علييف يتجه نحو ولاية رابعة في أذربيجان
Sputnik
إلهام علييف رئيس اذربيجان
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قرر الحزب الحاكم " أذربيجان الجديدة" ترشيح الرئيس الحالي لهذه الدولة، إلهام علييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أكتوبر المقبل.

وقال أمين عام الحزب علي أحمدوف اليوم الخميس، إن الحزب الحاكم يثق بالرئيس الحالي إلهام علييف. ودعا الشباب في أذربيجان للمساهمة في فوز علييف في الانتخابات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة الولاية المقبلة لرئيس أذربيجان باتت 7 سنوات، وفقا للتعديلات التي أدخلت على الدستور في سبتمبر 2016.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين  

 

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