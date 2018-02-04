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4 قتلى حصيلة انفجار مصنع في الصين

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4 قتلى حصيلة انفجار مصنع في الصين
@PDChina
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ارتفع إلى 4 أشخاص عدد قتلى انفجار مصنع الكيماويات شرق الصين، حسبما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار، الذي وقع السبت، بمصنع للكيماويات في مقاطعة لينشو بإقليم شاندونغ جنوب شرق بكين. وذكرت تقارير سابقة أن الانفجار أودى بحياة شخص واحد.

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وأشارت "شينخوا" إلى أن السلطات احتجزت مدير المصنع وفتحت تحقيقا في الحادث.

المصدر: شينخوا

متري سعيد

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