قتيل وجرحى بانفجار في مصنع كيميائي بالصين

وقع انفجار صباح اليوم السبت، في مصنع للكيميائيات في مقاطعة شاندونغ الصينية نجم عنه مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح وفقد شخص آخر.

ونقل كافة المصابين إلى المستشفى ويقدر الأطباء حالة اثنين منهم بالخطيرة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة / شينخوا / أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 10.50 بالتوقيت المحلي / 5.50 بتوقيت موسكو / في مصنع يقع في منطقة التنمية الاقتصادية بمنطقة لينشو.

وأشارت إلى أن الحادث وقع خلال تنفيذ أعمال صيانة في إحدى الورشات.

والتحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث. وتشهد الصين بين الحين والآخر وقوع حوادث من هذا النوع.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين