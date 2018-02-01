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مصرع  9 أشخاص في الصين اختناقا بغاز الكربون

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مصرع  9 أشخاص في الصين اختناقا بغاز الكربون
Reuters
صورة ارشيفية لمصنع صيني
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لقي 9 أشخاص حتفهم اختناقا بغاز الكربون، أمس الأربعاء، في مصنع للحديد والصلب في مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين .

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم الأربعاء، عندما كان العمال يقومون بفحص مراجل المولدات في شركة شوقانغ شويتشنغ للحديد والصلب.

وذكرت السلطات أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة شخصين آخرين بالتسمم ولكن الأطباء تمكنوا من إنقاذهما.

ويجري التحقيق لتحديد الأسباب والمتسببين بهدف تفادي وقوع مثل هذه الحوادث لاحقا.  

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المصدر: وكالة شينخوا

ادوارد سافين

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