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هجوم إيطاليا المسلح يحمل بصمات عنصرية

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هجوم إيطاليا المسلح يحمل بصمات عنصرية
AFP
سيارة المشتبه به
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أصيب ستة مهاجرين أفارقة على الأقل بهجوم مسلح يحمل دلائل عنصرية في بلدة صغيرة وسط إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحا إيطاليا أطلق النار على مهاجرين أفارقة بينهم امرأة من نافذة سيارته، في بلدة ماتشيراتا الواقعة على بعد نحو 200 كم إلى شرق العاصمة روما.

وكشفت المصادر أن السلطات تعرفت على المشتبه به ويدعى لوكا ترينى، إيطالي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يكن له سجل جنائي سابق، وكان ترينى مرشحا لحزب "رابطة الشمال" المناهض للمهاجرين في انتخابات محلية العام الماضي لكنه لم يفز.

وأظهر شريط فيديو نشرته صحيفة محلية رجلا متشحا بعلم إيطالي أثناء اعتقال ضباط مسلحين له في وسط البلدة بالقرب من المكان الذي ترك سيارته فيه وفر على قدميه.

وأشارت تقارير إخبارية إيطالية إلى أن الرجل أدى تحية فاشية أثناء اعتقاله، ولكن لم يوثق هذا في الفيديو.

ووقع الهجوم بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة داخل حقيبتين في البلدة، وبعدها اعتقل مهاجر نيجيري (29عاما) يشتبه في ارتكابه الجريمة.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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