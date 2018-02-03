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إيطاليا.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار من سيارة

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إيطاليا.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار من سيارة
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أصيب 4 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار بمدينة ماشيراتا، مركز إقليم ماركي شرق إيطاليا، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون "italiana" اليوم السبت.

ووفقا للقناة، فقد فتح مجهولون النار من سيارة كانت تتجول في شوارع المدينة ما أدى إلى جرح أجانب، لم يتم الكشف عن جنسياتهم.

ونشرت الصفحة التابعة لإدارة المدينة على موقع تويتر، تغريدة قالت فيها: "لأسباب أمنية، يطلب رئيس البلدية، رومانو كارانشيني من المواطنين إغلاق منازلهم ومكاتب العمل والمدارس، بسبب الوضع الخطير الذي شهدته المدينة".

والبحث جار عن المجرمين.

المصدر: تاس

إياد قاسم

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