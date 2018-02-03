إيطاليا.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار من سيارة

أصيب 4 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار بمدينة ماشيراتا، مركز إقليم ماركي شرق إيطاليا، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون "italiana" اليوم السبت.

ووفقا للقناة، فقد فتح مجهولون النار من سيارة كانت تتجول في شوارع المدينة ما أدى إلى جرح أجانب، لم يتم الكشف عن جنسياتهم.

Spari da un'auto in giro per #Macerata: 4 feriti. Il sindaco, restate in casa https://t.co/iYBLuczdku — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 3 февраля 2018 г.

ونشرت الصفحة التابعة لإدارة المدينة على موقع تويتر، تغريدة قالت فيها: "لأسباب أمنية، يطلب رئيس البلدية، رومانو كارانشيني من المواطنين إغلاق منازلهم ومكاتب العمل والمدارس، بسبب الوضع الخطير الذي شهدته المدينة".

والبحث جار عن المجرمين.

Macerata: bloccato, fa saluto fascista - Cronaca https://t.co/NzmuscwQyy — Hermes Rossetti (@RossettiHermes) 3 февраля 2018 г.

المصدر: تاس

إياد قاسم