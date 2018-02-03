بريطانيا تقر بحق تركيا في ضمان أمن حدودها مع سوريا

أفادت وكالة نوفوستي للأنباء اليوم السبت نقلا عن نائب وزير الخارجية البريطاني، ألان دونكان بأن لندن تعترف بحق تركيا قانونيا، في ضمان أمنها على الحدود مع سوريا.

ودعا المسؤول البريطاني أنقرة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة عفرين السورية حيث يقود الجيش التركي عملية عسكرية.

وقال دونكان إن "بريطانيا وروسيا، اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن ناقشتا العملية العسكرية في عفرين السورية، وقد أكدنا على ضرورة تجنب أي تصعيد للعنف ضد المدنيين في المنطقة، وإيجاد طرق لحمايتهم. كذلك اعترفت الخارجية البريطانية بحق تركيا من الناحية القانونية في ضمان الأمن على حدودها مع سوريا".

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وشدد ألان دونكان على أن وضع الحد للنزاع في سوريا والتسوية السياسية كان ولا يزال من الأوليات المشتركة لموسكو ولندن، مشيرا إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية في منطقة عفرين.

وأطلقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في الـ 20 يناير/كانون الثاني عملية عسكرية تحت اسم "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في عفرين السورية، بذريعة دعم وتسليح واشنطن الوحدات الكردية في سوريا التي تعتبرها تركيا إرهابية.

وتعتبر دمشق أن منطقة عفرين جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن عملية "غصن الزيتون" تخرق القانون الدولي بانتهاك سيادة الدولة السورية.

المصدر: نوفوستي

مكسيم ميلنيك