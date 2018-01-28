"غصن الزيتون" تسيطر على جبل برصايا شمال شرق عفرين

سيطرت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" على جبل برصايا شمال شرق مدينة عفرين السورية، وذلك بحسب وسائل إعلام تركية.

هذا وذكرت وكالة "الأناضول"، أن القوات التركية تواصل قصف أهداف عسكرية في عفرين شمال سوريا.

وقد ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ستحرر قريبا جبل برصايا الاستراتيجي.

وتشارك في قصف أهداف تنظيم "ب ي د" و"بي كا كا"، على خط الحدود ما بين ولايتي كليس وهاتاي التركية مقاتلات إلى جانب مدفعيات من طراز "فیرطینه".

وقد دخلت عملية "غصن الزيتون" يومها التاسع، وكان قد أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، مستهدفة المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردي شمال سوريا.

المصدر: وكالات

نادر همامي