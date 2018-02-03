فيديو من المريخ.. ناسا تعرض مسار Curiosity

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية" ناسا" فيديو بانوراميا من المريخ، قام بتصويره الجهاز Curiosity .

وظهرت في اللقطات كل الأماكن الرئيسية التي مر عليها المسبار خلال تجوله على الكوكب الأحمر منذ لحظة هبوطه هناك في عام 2012.

وصوّر المسبار الفضائي أيضا لقطات قبل وقت قصير من الانقلاب الشتوي على المريخ، عندما كانت السماء على هذا الكوكب واضحة جدا، مما سمح بالحصول على الكثير من التفاصيل على الفيديو.

وسجّل الجهاز، شريط الفيديو ، وهو على قمة جبل فيرا روبين ريدج (سميت كذلك تيمنا بعالمة الفلك التي درست سرعة دوران المجرات) وفي فوهة غيل ، حيث هبط المسبار. وعلى تلك التلال صوّر الجهاز لقطة سيلفي الشهيرة. وبحلول أوائل عام 2018 كان المسبار قد قطع 18 كيلومترا على سطح المريخ.

إقرأ المزيد

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين