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الإمارات تبني مستشفى في الفضاء

الفضاء

الإمارات تبني مستشفى في الفضاء
Ferrari-ZUMAPRESS.com
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطتها لإنشاء أول مستشفى فضائي في العالم.

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وسيصبح مشروع مستشفى الفضاء جزءا من برنامج الفضاء الوطني للإمارات المتحدة، ليساهم في علاج رواد الفضاء باستخدام أحدث التقنيات النانوية.

وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي المتحدثة باسم الوزارة، سيتم علاج رواد الفضاء عن بعد بمساعدة تكنولوجيا النانو التي سيتم ربطها بالأرض للتحكم بها عند بعد.

ومن المقرر اختبار المستشفى الفضائي قبل إطلاقه إلى الفضاء بالتوازي مع بداية مهمة دولة الإمارات العربية لاستكشاف سطح المريخ المقررة في عام 2020.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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